Le temps de la Méridienne, 5000 ans d'histoire sous l'autoroute A75 Musée Bargoin Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Exposition conçue avec l'Inrap, le service régional d'archéologie (DRAC AURA) et le soutien financier de la société d'autoroute APRR.

Les opérations d’archéologie préventive menées de 2018 à 2020 lors des travaux d’élargissement de l’autoroute A75 ont permis de renouveler la connaissance de l’histoire du territoire sur 5000 ans, du néolithique à la période gauloise. Des vestiges inédits ont été mis au jour : des alignements de menhirs, des architectures funéraires méconnues, une immense tombe sous un cairn, … Musée Bargoin 45, rue Ballainvilliers, 63000,Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 76 25 50 http://www.clermontmetropole.eu Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Service communication, Clermont Auvergne Métropole

