Deux expositions : Regards sur les Chepang & Trésors cachés de l’Asie du Sud-Himalaya 20 novembre 2023 – 1 juin 2024 Musée Barbier-Mueller CHF 8.- | CHF 5.-

Regards sur les Chepang

Cette salle d’exposition présente les photographies d’Adrien Viel ainsi que des vidéos de ses missions parmi les Chepang.

Ces documents offriront un aperçu authentique de la vie de cette communauté dont on sait si peu de choses.

Trésors cachés de l’Asie du Sud-Himalaya

Cette exposition met en lumière la riche diversité artistique et culturelle de la région de l’Asie du Sud-Himalya, ainsi que le regard avisé, la curiosité et les préférences artistiques du regretté Jean Paul Barbier-Mueller, fondateur de la collection et du musée.

Musée Barbier-Mueller Rue Jean-CALVIN 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 312 02 70 http://www.barbier-mueller.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.barbier-mueller.ch/2023/11/01/deux-expositions-regards-sur-les-chepang-tresors-caches-de-lasie-du-sud-himalaya/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-barbier-mueller/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T11:00:00+01:00 – 2023-11-20T17:00:00+01:00

2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Jeunes filles observant les chamanes jouer du tambour. Tharbothe, Dhading, en 2021.Photo Adrien Viel.