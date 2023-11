Visite commentée Musée Barbier-Mueller Genève Catégorie d’Évènement: Genève Visite commentée Musée Barbier-Mueller Genève, 12 novembre 2023, Genève. Visite commentée Dimanche 12 novembre, 14h30 Musée Barbier-Mueller La thématique de l’exposition, les scarifications, est particulièrement intrigante en raison de l’empreinte indélébile qu’elle offre au regard. Elle a guidé la sélection des œuvres réalisée par Miquel Barceló dans son propre ensemble artistique, ainsi que la sélection opérée par le musée Barbier-Mueller dans ses propres collections. Lors de cette visite commentée, vous aurez l’opportunité de découvrir le dialogue fécond qui s’établit entre les peintures, dessins, estampes et céramiques de l’artiste, et les pièces des collections Barbier-Mueller. Durée : 45 à 60 minutes

Horaire : 14h30

Tarif : 12.-frs

Tarif réduit : 8.-frs (Amis du Musée, AVS/Seniors, cartes Raiffeisen, étudiants).

Tous publics, dès 12 ans.

20 personnes maximum. Pour des informations complémentaires, appeler le 022 312 02 70.

Annulation jusqu’à 48h à l’avance pour un remboursement.

Sous réserve d’un nombre minimum de participant-e-s. Consulter le site internet la veille de l’événement pour savoir s’il est maintenu ou annulé. Musée Barbier-Mueller Rue Jean-CALVIN 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 312 02 70 http://www.barbier-mueller.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-barbier-mueller/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégorie d'Évènement: Genève Autres Lieu Musée Barbier-Mueller Adresse Rue Jean-CALVIN 10, 1204 Genève Ville Genève Age min 12 Age max 99

