Musée Bajén-Vega à la lueur des bougies et au son jazzy ! Musée bajen vega, 13 mai 2023, Monestiés. Musée Bajén-Vega à la lueur des bougies et au son jazzy ! Samedi 13 mai, 20h30 Musée bajen vega Entrée gratuite Le temps d’une soirée, le public est invité à découvrir gratuitement, de manière insolite et festive les richesses du Musée Bajén-Vega à Monestiés.

Dès 20h30, c’est à la lueur de la bougie que les tableaux de Francisco Bajén et de Martine Vega apparaîtront. Vous pourrez déambuler sur les 2 étages au rythme jazzy de l’association Jazz Club du Moulin qui proposera une prestation live. Musée bajen vega nc, Monestiés, Tarn, Occitanie Monestiés 81640 Tarn Occitanie 05 63 76 19 17 http://www.tourisme-monesties.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

