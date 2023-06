Restauration captivante des statues antiques : une visite guidée avec Caroline Botbol et César Foucray Musée Auguste Jacquet Beaucaire Beaucaire Catégories d’Évènement: Beaucaire

Restauration captivante des statues antiques : une visite guidée avec Caroline Botbol et César Foucray

Samedi 16 septembre, 11h00
Musée Auguste Jacquet
Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir la fascinante restauration des statues antiques du mausolée de l'île du comte de Beaucaire, lors d'une visite guidée présentée par Caroline Botbol de l'atelier La Pierre au Carré à Arles, et César Foucray, talentueux ferronnier d'art et socleur de l'atelier César à Fourques.

Musée Auguste Jacquet
8 montée du château, 30300 Beaucaire
Beaucaire 30300 Gard Occitanie
04 66 59 90 57

Situé au cœur des jardins du château, résidence historique des comtes de Toulouse, le musée trouve sa place dans les bâtiments d'un couvent construit vers 1870. Depuis son ouverture au public en 1985, il propose un parcours thématique captivant. La richesse de l'exploitation des carrières de la fameuse « pierre de Beaucaire » est mise en lumière à travers le livre de la confrérie de saint Marc ainsi qu'une collection d'outils utilisés par les carriers. La célèbre « foire de la Madeleine » est évoquée à travers des affiches et des gravures datant du XVIIe au XXe siècle, accompagnées de maquettes qui rappellent les fastes de cet événement. Les traditions provençales sont magnifiquement représentées dans la section « mots et couleurs du félibrige », où l'on peut admirer des fichus d'indienne, des bijoux d'arlésiennes, du mobilier et des manuscrits des félibres locaux rédigés en dialecte provençal, témoignant de l'attachement de la cité gardoise à ces traditions. Le musée abrite également une section archéologique, mettant en valeur les périodes pré-romaine et gallo-romaine. Les découvertes réalisées dans les nécropoles gauloises illustrent la période pré-romaine, tandis que l'importance de la ville gallo-romaine, en tant que relais routier sur la voie domitienne, est mise en évidence par la dédicace à Titus Carisius. Ce dernier, préteur des Volques, était responsable de l'administration de la confédération de 25 oppida arécomiques, dont Nîmes était le chef-lieu. Pour plonger dans l'histoire médiévale, le musée propose une collection d'objets issus des fouilles du château comtal puis royal de Beaucaire, ainsi que des vestiges de constructions médiévales qui embellissaient autrefois la ville. Le musée Auguste Jacquet est situé dans les jardins du château.

