Patrimoine en musique : Concert de harpe « Et maintenant dansez ! » Musée Auguste Jacquet, 13 mai 2023, Beaucaire. Patrimoine en musique : Concert de harpe « Et maintenant dansez ! » Samedi 13 mai, 20h30 Musée Auguste Jacquet entrée libre, réservation conseillée Professeur de harpe à l’Ecole Européenne de Bruxelles et au Conservatoire d’Anderlecht, Agnès Peytour propose un voyage musical sur le thème de la danse, depuis la Renaissance jusqu’au 19e siècle. Le programme qu’elle nous réserve mêle pièces originales et transcriptions choisies afin de mettre en valeur les couleurs, les effets sonores, les audaces et la virtuosité que la harpe autorise. Musée Auguste Jacquet Place Raimond VII, 30300 Beaucaire Beaucaire 30300 Gard Occitanie 0466599007 https://musees-occitanie.fr/musee/musee-auguste-jacquet/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 59 90 07 »}] situé dans le parc arboré du château de Beaucaire, le musée Auguste Jacquet est un musée d’histoire et d’archéologie. Musée situé dans les jardins du château de Beaucaire (accès par la place Raimond VII) Parking du Casino ou des Arènes à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:45:00+02:00

