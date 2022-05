Musée-Atelier du Feutre Mouzon Mouzon Catégorie d’évènement: Mouzon

Place Du Colombier Mouzon Ardennes 4 0 EUR Mouzon Unique en France, le Musée du Feutre de laine vous invite à découvrir de manière originale le plus vieux textile du monde. Pour obtenir du feutre, trois ingrédients suffisent : de l’eau, de la chaleur et du mouvement ! Les collections turques du musée témoignent de cette fabrication artisanale et des usages multiples du feutre dans la vie quotidienne des berges anatoliens. Votre visite au musée est également l’occasion de découvrir le passé industriel de Mouzon, dernière ville à abriter une usine de feutre en France. Vous pourrez observer les machines de l’usine en pleine action, grâce à la chaine de feutrage à échelle réduite du musée que les guides actionneront pour vous. Apprenez à feutrer au musée ! Le musée propose des ateliers de feutrage, pour adulte et enfant. A partir de laines de différentes couleurs, créez votre pièce unique et repartez avec à l’issue de votre visite. Une activité inédite pour apprendre en s’amusant ! museedufeutre@orange.fr +33 3 24 26 19 91 Place Du Colombier Mouzon

