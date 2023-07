Découvrez les plantes tinctoriales d’un jardin Musée-Atelier du Feutre Mouzon Catégories d’Évènement: Ardennes

Mouzon Découvrez les plantes tinctoriales d’un jardin Musée-Atelier du Feutre Mouzon, 16 septembre 2023, Mouzon. Découvrez les plantes tinctoriales d’un jardin 16 et 17 septembre Musée-Atelier du Feutre Entrée livre Découvrez les nombreuses plantes tinctoriales du Musée du Feutre. Touchez, sentez et apprenez les différents possibilités de coloration de la laine. Le musée sera ouvert gratuitement pour tous les visiteurs ce week-end. Musée-Atelier du Feutre 1 rue du Colombier, 08210 Mouzon Mouzon 08210 Mouzon Ardennes Grand Est 03 24 26 19 91 http://www.mouzon.fr/ https://fr-fr.facebook.com/museeatelier.dufeutre/;https://www.instagram.com/museedufeutre/ Le Musée-Atelier du Feutre est le seul musée de France dédié au plus ancien textile du monde, le feutre de laine. Découvrez ses usages traditionnels, mais aussi sa fabrication industrielle et apprenez vous-même à feutrer la laine grâce aux différents ateliers proposés. Parking à proximité. Rez-de-chaussé accessible aux PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Ville de Mouzon Détails Catégories d’Évènement: Ardennes, Mouzon Autres Lieu Musée-Atelier du Feutre Adresse 1 rue du Colombier, 08210 Mouzon Ville Mouzon Departement Ardennes Lieu Ville Musée-Atelier du Feutre Mouzon

Musée-Atelier du Feutre Mouzon Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouzon/