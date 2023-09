Grimoires Célestes et Lune sur papier couché Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre Famille, adultes, enfants. Inaugurée lors des Journées Européennes du Patrimoine, l’exposition « Grimoires Célestes et Lune sur papier couché » est toujours en cours jusqu’au 31 octobre 2023. Cette exposition a été mise en place en partenariat avec la Médiathèque Jacques Demy, et elle vous permettra de découvrir un ensemble d’estampes issues de la collection du musée ainsi que des éditions de la médiathèque. Axée sur la thématique de l’astronomie, l’exposition présente des représentations planétaires, des cartes célestes datant du 16e siècle, et le travail d’artistes dont la sensibilité nous transporte dans un univers étoilé, où le silence de la contemplation du ciel se retrouve sur nos papiers, couchés. Vous pouvez visiter l’exposition du lundi au samedi, de 10h à 12h, puis de 14h à 17h30. Public : Famille, adultes, enfants Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes Centre-ville Nantes 44000

