Musée du Haut Val d’Arly musée associatif Megève, 16 septembre 2023, Megève.

Cette ferme authentique du XIXe siècle, représentative de l’habitat traditionnel haut-savoyard, présente des collections d’objets et de photographies sur l’agriculture, l’outillage agricole, le travail de la terre, l’artisanat, les sports d’hiver, le potager. De l’atelier à la chambre à coucher, de la cuisine à la cave et au grenier, chaque pièce de la ferme retrace le passé du village et de ses us et coutumes aux XVIIIe et XIXe siècles.

Cette ferme traditionnelle de la fin du XVIIIe siècle, située au cœur du village, est aménagée depuis 1987 en musée associatif des arts et traditions populaires.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie de Megève