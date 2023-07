Filmographie sur un évènement historique, culturel Musée associatif « Engrangeons la mémoire : histoire d’une famille beaujolaise en 14-18 » Anse, 16 septembre 2023, Anse.

Filmographie sur un évènement historique, culturel 16 et 17 septembre Musée associatif « Engrangeons la mémoire : histoire d’une famille beaujolaise en 14-18 » Entrée libre, la cave peut recevoir 15 personnes maximum pour la projection du film

Projection d’une filmographie dans la Cave du Souvenir, lieu où 13 personnes ont vécu le terrible évènement du bombardement à Anse du 28 août au 3 septembre 1944.

Dans cette ancienne ferme, les premières constructions datent du XVème siècle avec un pigeonnier et des escaliers à vis. Le reste des bâtiments, dont les granges, remonte au XVIIIème et XIXème siècles. La Maison principale telle qu'elle existe maintenant fut édifiée en 1863. C'est dans cet ensemble que s'est installé notre musée qui traite de la guerre 14-18. Dans la première salle vous pourrez suivre le quotidien d'une famille dont le fils est au front. Vous vivrez au rythme des visites tant attendues du facteur et des correspondances, des offensives et des déplacements du jeune soldat Joannès. Dans la seconde salle vous serez immergés dans la vie quotidienne de ceux qui restent à l'arrière front, dans les villages et font vivre le pays. Vous verrez quels sont les métiers qui périclitent faute de main d'œuvre masculine et quels sont ceux qui prennent de l'essor. Vous comprendrez comment la guerre, en tuant les hommes, laisse les femmes seules face à de lourdes tâches et dans des situations financières souvent très difficiles. La visite se termine par une immersion dans la dure réalité des soldats. Vous pourrez découvrir des objets fabriqués par les poilus au front et des panneaux vous détaillant les causes de la guerre, son déroulement, les grandes dates et batailles à retenir. Dans la cave, un film d'animation vous sera présenté à propos de la libération d'Anse en 1944, où 13 personnes se sont réfugiées pendant les bombardements qui détruisirent le clocher de la ville.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

