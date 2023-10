Vacances de la Toussaint au Musée Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales Saint-Gaudens, 27 octobre 2023, Saint-Gaudens.

Vacances de la Toussaint au Musée 27 octobre et 2 novembre Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales Réservation obligatoire, 7€

VISITE I Les pépites du musée – tout public

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire du territoire, ses manufactures de céramique et ses artistes, vous frappez à la bonne porte !

En plus des collections permanentes, profitez de la visite exclusive de l’exposition « A Partir » dont les œuvres s’inspirent de celles du musée !

Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales 35, Boulevard Jean-Bepmale, saint-gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T10:30:00+02:00 – 2023-10-27T12:00:00+02:00

2023-11-02T10:30:00+01:00 – 2023-11-02T12:00:00+01:00

Musée Art& Figures des Pyrénées Centrales