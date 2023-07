Journées Européennes du Patrimoine – 16 &17 septembre Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens Journées Européennes du Patrimoine – 16 &17 septembre Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales Saint-Gaudens, 16 septembre 2023, Saint-Gaudens. Journées Européennes du Patrimoine – 16 &17 septembre 16 et 17 septembre Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales Entrée libre et animations gratuite Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales 35, Boulevard Jean-Bepmale, saint-gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 89 05 42 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@stgo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Ministère de la culture Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Gaudens Autres Lieu Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales Adresse 35, Boulevard Jean-Bepmale, saint-gaudens Ville Saint-Gaudens Departement Haute-Garonne Lieu Ville Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales Saint-Gaudens

Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales Saint-Gaudens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gaudens/