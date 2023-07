Atelier « Un musée à soi » Musée – Arts et figures des Pyrénées Centrales Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens Atelier « Un musée à soi » Musée – Arts et figures des Pyrénées Centrales Saint-Gaudens, 16 septembre 2023, Saint-Gaudens. Atelier « Un musée à soi » 16 et 17 septembre Musée – Arts et figures des Pyrénées Centrales Gratuit. Entrée libre. Après avoir découvert les collections du musée, créez le vôtre ! Composé d’œuvres réelles ou tout droit sorties de votre imaginaire, ce musée voyagera au gré de vos envies. Collage, dessin, peinture, tout est permis, ce musée est à vous.

Atelier en continu durant tout le week-end ! Musée – Arts et figures des Pyrénées Centrales 35 boulevard Jean-Bepmale, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie 05 61 89 05 42 http://www.saintgo.fr/musee/ Installé au cœur de la vieille ville de Saint-Gaudens, dans un bâtiment néo-classique datant de 1875, ce musée vous invite à découvrir l’histoire de la partie centrale de la chaîne des Pyrénées. Il met particulièrement en lumière l’histoire de la manufacture de porcelaines et faïences qui a prospéré au XIXe siècle. En plus de cela, le musée propose une évocation des personnages, événements et productions remarquables qui sont étroitement liés à cette région. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

