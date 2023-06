Choc Gazl Musée Arlaten Arles Arles Choc Gazl Musée Arlaten Arles, 11 juillet 2022, Arles. Choc Gazl Lundi 11 juillet 2022, 21h00 Musée Arlaten Entrée libre dans la limite des places disponibles Une voix lumineuse se balade en Occitanie aux rythmes d’une batterie minimaliste et d’une guitare bruitiste aux accents rock intimiste… Expérimentant la polyphonie et le chant à danser au sein de Cocanha (formation accueillie au Théâtre Antique en 2021), les mélismes du timbre cristallin de Lila Fraysse épousent ici les mélodies sensibles de Nicolas Lafourest, guitariste autodidacte au jeu instinctif. Drapée de sobriété, leur musique se déploie vers des contrées inconnues d’une saisissante beauté ! Musée Arlaten Musée Arlaten Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/choc-gazl-8462 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

