Empreintes sur carreaux

Après la découverte de l'exposition « Nicolas Muller. A force », nous te proposons de partir à la recherche d'empreintes. Une grille, un parquet, un insecte, la marque d'un objet, d'un tissu ou de tes doigts. L'arrivée du printemps est l'occasion de découvrir le parc du musée et de ramasser feuillages, glands, pommes de pin… Grâce à tes trouvailles, tu pourras décorer ta plaque d'argile.

Durée: 1h30

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre
Avenue de la Paix 10, 1202 Genève
Samedi 9 mars 2024, 13h30, 15h30

Catégorie d'Évènement: Genève
Age min 5 Age max 7

