Une guide volante s’invite dans l’exposition « Nicolas Muller. A force » Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’Évènement: Genève Une guide volante s’invite dans l’exposition « Nicolas Muller. A force » Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève, 28 janvier 2024, Genève. Une guide volante s’invite dans l’exposition « Nicolas Muller. A force » Dimanche 28 janvier 2024, 14h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre 12.– / 9.– CHF Envie d’en apprendre d’avantage sur l’exposition Nicolas Muller. A force ? Une guide-volante se tient à votre disposition pour répondre à vos questions le dimanche 28 janvier de 14h à 16h30. Rendez-vous au rez inférieur et laissez-vous emporter par l’histoire de cette exposition mystérieuse interrogeant l’absence. Profitez également de la présence d’une guide volante lors de votre visite les dimanches 28 février, 10 mars, 28 avril et 16 juin. Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://www.musee-ariana.ch/expositions/force »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégorie d'Évènement:
Genève

