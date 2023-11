Pique-Nique Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’Évènement: Genève Pique-Nique Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève, 13 décembre 2023, Genève. Pique-Nique 13 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Gratuit Cette année, la médiation culturelle a proposé à 10 nouvelles classes du primaire de participer à un atelier créatif. Après la découverte de l’exposition Charlotte Hodes. Conversations en plein air, chaque élève a réalisé un objet en porcelaine qu’il souhaite emporter lors d’un pique-nique. Fourchettes, assiettes, donuts, sandwichs et tasses se succèdent joyeusement, le tout disposé sur une nappe en patchwork de tissus colorés. À vous de les découvrir au rez-de-chaussée du musée.

L’exposition est à voir jusqu’au 7 janvier 2024. Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://www.musee-ariana.ch/expositions/conversations-plein-air »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T10:00:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Genève

