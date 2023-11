Des petites dames Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’Évènement: Genève Des petites dames Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève, 9 décembre 2023, Genève. Des petites dames Samedi 9 décembre, 10h00, 11h30, 14h30 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre 15 CHF/famille – 1 enfant et 1 adulte L’univers de l’artiste Charlotte Hodes est vivant et coloré. D’assiettes en assiettes, des femmes se déplacent joyeusement et se retrouvent autour d’un pique-nique en plein air. Nous te proposons de réaliser en pâte à pain une de ces petites figurines féminines. Durée : 1h Inscription dès le 22 novembre Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://www.musee-ariana.ch/fr/expositions/conversations-plein-air »}, {« link »: « https://billetterie-ariana.geneve.ch/list/otherProducts »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T11:00:00+01:00

2023-12-09T14:30:00+01:00 – 2023-12-09T15:30:00+01:00 © Peter Abrahams Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Adresse Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Ville Genève Age min 2 Age max 4 Lieu Ville Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève latitude longitude 46.225478;6.138608

