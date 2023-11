1… 2… 3 bols! Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’Évènement: Genève 1… 2… 3 bols! Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève, 2 décembre 2023, Genève. 1… 2… 3 bols! Samedi 2 décembre, 13h30, 15h30 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre 20.– CHF / 1 enfant Tel un céramiste professionnel, viens façonner une série de petits bols pour y déguster ton thé de Noël. Un petit tour dans notre nouvelle salle d’exposition Art & Industrie t’aidera à trouver l’inspiration. Que ce soit une feuille de houx, une guirlande ou un bonhomme de neige, crée ton propre décor de Noël ! Durée: 1h30 Inscription dès le 15 novembre Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://billetterie-ariana.geneve.ch/list/otherProducts »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T13:30:00+01:00 – 2023-12-02T15:00:00+01:00

Tasse à café et soucoupe, Manufacture Alessi, Crusinallo (Italie), modèle Dezsö Elker, 2007

Age min 8
Age max 10

