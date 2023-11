Les mains dans la terre Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève, 26 novembre 2023, Genève.

Les mains dans la terre Dimanche 26 novembre, 10h30, 14h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Gratuit, dans la limite des places disponibles

Le temps d’une journée, le Musée Ariana propose une immersion stimulante et exaltante dans le monde de la céramique, de ses techniques et de ses savoir-faire. Démonstrations et initiations au modelage et à l’estampage seront proposées par trois céramistes. Le public sera même invité à participer à une œuvre collective. Une présentation inédite d’un tour inventé pour l’occasion sera également au rendez-vous. Des visites-éclair accompagneront toutes ces activités, elles permettront de parcourir les salles sous un œil différent, au plus près de l’objet et du travail de l’artiste.

Programme :

Atelier tout public : 10h30-13h (en continu) et 14 h-17h (en continu) :

Portes ouvertes sur un métier : initiation et démonstrations de techniques de modelage et d’estampage par trois céramistes Maria Ordoñez, Jeanne Magnenat et Anja Ripoll ainsi que la création d’une œuvre collective.

Dans la limite des places disponibles.

Démonstration : 10h30-13h (en continu) et 14h-17h (en continu)

Un tour céramique dans une valise : une découverte inédite proposée par Léandre Burkhard, artiste céramiste.

Visites-éclair autour des techniques céramiques (15 minutes) :

10h30 | 14h30 : « Magie de la porcelaine », par Hélène de Ryckel

11h | 15h : « Ailleurs et ici : à la découverte de la faïence », par Isabelle Payot Wunderli

11h30 | 15h30 : « Faïence fine : une révolution anglaise », par Manon Weber

En continu 10h30-13h | 14h-17h

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T10:30:00+01:00 – 2023-11-26T13:00:00+01:00

2023-11-26T14:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00

© Damien Molineaux