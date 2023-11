Empreinte sur carreaux Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’Évènement: Genève Empreinte sur carreaux Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève, 18 novembre 2023, Genève. Empreinte sur carreaux Samedi 18 novembre, 10h00, 11h30, 14h30 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre 15 CHF/famille – 1 enfant et 1 adulte Les réserves du Musée Ariana regorgent de trésors, mais ce qui a attiré l’attention de l’artiste Nicolas Muller, ce sont les traces que laissent ces objets sur le mobilier, les mousses, ou encore les papiers de soie. Inspire-toi de son travail et crée tes propres empreintes sur un carreau d’argile. Durée : 1h

Je souhaite m’inscrire Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://www.musee-ariana.ch/fr/expositions/force »}, {« link »: « https://billetterie-ariana.geneve.ch/selection/timeslotpass?productId=10229121447780 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T11:00:00+01:00

© Sandre Pointet Détails Catégorie d'Évènement: Genève Autres Lieu Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Adresse Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Ville Genève Age min 2 Age max 4

