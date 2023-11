Cet évènement est passé Nicolas Muller Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’Évènement: Genève Nicolas Muller Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève, 3 novembre 2023, Genève. Nicolas Muller 3 novembre 2023 – 5 mai 2024 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre 15 / 10 CHF ; Entrée libre jusqu’à 18 ans et le premier dimanche du mois La préservation des collections est une des missions principales du Musée Ariana. Captivé par les notions de conservation, Nicolas Muller (France / Suisse, 1983) a récolté des traces discrètes et fragiles laissées par des pièces des collections stockées dans les réserves. Ses projets révèlent des images en creux, des empreintes infimes et éphémères qui dévoilent l’action du temps sur les matières.

+ INFOS : musee-ariana.ch
Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre
Avenue de la Paix 10, 1202 Genève
Genève
+41 22 418 54 50
http://www.ariana-geneve.ch

