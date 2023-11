Cet évènement est passé Charlotte Hodes Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’Évènement: Genève Charlotte Hodes Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève, 3 novembre 2023, Genève. Charlotte Hodes 3 novembre 2023 – 5 mai 2024 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre 15 / 10 CHF ; Entrée libre jusqu’à 18 ans et le premier dimanche du mois Charlotte Hodes (Grande-Bretagne, 1959) nous convie à un pic-nic joyeux, coloré et poétique, version contemporaine des Fêtes galantes de Boucher ou du Déjeuner sur l’herbe de Manet. La présence de masques et la distance entre les personnages sont des rappels de la pandémie qui a brutalement transformé nos rapports sociaux. Heureusement, la fête se déroule à l’air libre…

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre
Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

