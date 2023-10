Cet évènement est passé Dieux et héros dans les collections du musée musée archéologique Théo Desplans Vaison-la-Romaine Catégories d’Évènement: Vaison-la-Romaine

Vaucluse Dieux et héros dans les collections du musée musée archéologique Théo Desplans Vaison-la-Romaine, 13 mai 2023, Vaison-la-Romaine. Dieux et héros dans les collections du musée Samedi 13 mai, 19h30 musée archéologique Théo Desplans Présentation proposée par les élèves de première du lycée Stéphane Hessel, dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! » musée archéologique Théo Desplans place du chanoine Sautel 84 110 Vaison La Romaine Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur accès par l’entrée du site archéologique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00 ©mairie de vaison-la-romaine Détails Catégories d’Évènement: Vaison-la-Romaine, Vaucluse Autres Lieu musée archéologique Théo Desplans Adresse place du chanoine Sautel 84 110 Vaison La Romaine Ville Vaison-la-Romaine Departement Vaucluse Lieu Ville musée archéologique Théo Desplans Vaison-la-Romaine latitude longitude 44.246472;5.072383

musée archéologique Théo Desplans Vaison-la-Romaine Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaison-la-romaine/