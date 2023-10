Cet évènement est passé Présentation des lampes à huile de Vasio musée archéologique Théo Desplans Vaison-la-Romaine Catégories d’Évènement: Vaison-la-Romaine

Vaucluse Présentation des lampes à huile de Vasio musée archéologique Théo Desplans Vaison-la-Romaine, 13 mai 2023, Vaison-la-Romaine. Présentation des lampes à huile de Vasio Samedi 13 mai, 19h00 musée archéologique Théo Desplans entrée libre Présentation des lampes à huile confectionnées par les élèves des écoles Jules Ferry et Emile Zola. musée archéologique Théo Desplans place du chanoine Sautel 84 110 Vaison La Romaine Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur accès par l’entrée du site archéologique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

musée archéologique Théo Desplans
place du chanoine Sautel 84 110 Vaison La Romaine
Vaison-la-Romaine
84110
Vaucluse
Provence-Alpes-Côte d'Azur
accès par l'entrée du site archéologique

