Architectes Musée archéologique Saint-Laurent Grenoble, 13 mai 2023, Grenoble.

ARCHITECTES

Après avoir enfilé leur tenue de travaux et mis leur casque sur la tête, les enfants rejoignent le chantier. A l’aide des plans, les architectes en herbe coopèrent pour identifier les éléments de construction. Ils les assemblent collectivement à l’aide de leur feuille de route sous le contrôle du chef de chantier.

Gratuit

Public : enfant à partir de 8 ans

Durée : 30min

Renseignements et réservation auprès de l’accueil du musée au 04.76.44.78.68 ou par mail à musee-archeologique@isere.fr

Musée archéologique Saint-Laurent Place Saint-Laurent 38000 Grenoble

Site archéologique majeur (fouillé de 1978 à 1995) situé dans l'un des plus anciens quartiers de Grenoble, le musée archéologique Saint-Laurent vous propose un voyage de près de deux mille ans d'histoire.

De la nécropole du IVe siècle à l’église du XIXe siècle, Saint-Laurent a traversé le temps en conservant comme dans un grand livre ouvert, les traces additionnées de l’histoire depuis les origines du christianisme.

Le visiteur plonge au cœur d’un site funéraire et religieux célèbre pour son monument des VIe-VIIe siècles : la crypte Saint-Oyand.

La mémoire de ce lieu et de ceux qui l’ont habité est mise en scène grâce à des moyens numériques qui renforcent le pouvoir d’évocation des vestiges, témoins de l’évolution des pratiques funéraires, des croyances et des mentalités.

Traversez l’Isère, près de vingt siècles d’histoire de Grenoble s’offrent à vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

©Département de l’Isère