Activité « Défit Photo : Immersion au temps de Forum IuliiI » Samedi 13 mai, 19h00 Musée archéologique municipal

Entre amis ou en famille, mettez-vous dans la peau des habitants de Forum Iulii… Endossez tunique, toge, accessoires et relevez le défi : à vous de reproduire la plus belle scène devant les décors de reconstitution et immortalisez-vous en photo.

Musée archéologique municipal Place Calvini, 83600 Fréjus, Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 53 82 47 http://www.ville-frejus.fr/hermes/musee.htm Le musée archéologique de Fréjus présente au public les pièces majeures découvertes lors de fouilles archéologiques conduites dans la ville depuis le XIXe siècle. Statuaire, décor de monuments, mosaïque, les collections reflètent la diversité des techniques artistiques mises en œuvre par les Romains de la colonie de Forum Iulii.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

