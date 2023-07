Visite libre Musée archéologique Martizay Catégories d’Évènement: Indre

Visite libre 16 et 17 septembre Musée archéologique

Visite libre du musée.

Musée archéologique
14, place de l'église 36220 Martizay
Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire
07 88 46 36 32
http://pagesperso-orange.fr/musee.martizay

Le musée propose des collections d'objets préhistoriques, gallo-romains et mérovingiens.

parkings devant le musée

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

