Cet évènement est passé Visite guidée des collections du Musée Musée archéologique Lectoure Catégories d’Évènement: Gers

Lectoure Visite guidée des collections du Musée Musée archéologique Lectoure, 13 mai 2023, Lectoure. Visite guidée des collections du Musée Samedi 13 mai, 20h00 Musée archéologique A 20h, cette visite permettra de (re)découvrir les riches collections du musée (vie quotidienne gallo-romaine, mosaïques, autels de cultes, …). Musée archéologique Place du Général de Gaulle, 32700 Lectoure, France Lectoure 32700 Gers Occitanie 05 62 68 70 22 http://www.abbayedeflaran.fr/ © musée archéologique Circulez ! Il y a à voir…dans le réseau des musées du Gers et à l’abbaye de Flaran. Installé dans les caves voûtées de l’ancien palais épiscopal, le musée archéologique de Lectoure présente des collections gauloises et gallo-romaines, qui se distinguent notamment par une collection d’autels de culte dits « tauroboliques », du II-IIIe siècle de notre ère. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00 © CDPM32, Musée de Lectoure, G.Laborde Détails Catégories d’Évènement: Gers, Lectoure Autres Lieu Musée archéologique Adresse Place du Général de Gaulle, 32700 Lectoure, France Ville Lectoure Departement Gers Age max 99 Lieu Ville Musée archéologique Lectoure latitude longitude 43.933672;0.62361

Musée archéologique Lectoure Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lectoure/