La vie dans une domus romaine à partir d'une maquette et atelier Musée archéologique Lectoure

Lectoure La vie dans une domus romaine à partir d’une maquette et atelier Musée archéologique Lectoure, 13 mai 2023, Lectoure. La vie dans une domus romaine à partir d’une maquette et atelier Samedi 13 mai, 17h00 Musée archéologique De 17h à 20h30 :

La domus : présentation des différents habitats à Rome et en particulier de la domus romaine (fonction des pièces, objets et mobilier…) à partir d’une maquette réalisée par l’association.

– Atelier de fabrication d’objets avec différents matériaux (carton, pâte à modeler, perles…) : par exemple, modelage d’amphores.

– Jeux divers autour de la maquette.

Animation proposée par l'association « Novempopulana ». Musée archéologique Place du Général de Gaulle, 32700 Lectoure, France Lectoure 32700 Gers Occitanie 05 62 68 70 22 http://www.abbayedeflaran.fr/ Installé dans les caves voûtées de l'ancien palais épiscopal, le musée archéologique de Lectoure présente des collections gauloises et gallo-romaines, qui se distinguent notamment par une collection d'autels de culte dits « tauroboliques », du II-IIIe siècle de notre ère.

