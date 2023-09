Atelier – Mon temple en briques Légo® Musée archéologique Izernore, 30 octobre 2023, Izernore.

Izernore,Ain

Durant les vacances scolaires, les enfants participent aux ateliers du Musée archéologique d’Izernore..

2023-10-30 14:30:00 fin : 2023-10-30 16:00:00. EUR.

Musée archéologique Place de l’église

Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



During the school vacations, children participate in workshops at the Archaeological Museum of Izernore.

Durante las vacaciones escolares, los niños participan en talleres en el Museo Arqueológico de Izernore.

Während der Schulferien nehmen die Kinder an den Workshops des Archäologischen Museums in Izernore teil.

Mise à jour le 2023-09-06 par Office de Tourisme du Haut-Bugey