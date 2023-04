Ouverture et visite libre Musée archéologique Grézac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Ouverture et visite libre Musée archéologique, 13 mai 2023, Grézac. Ouverture et visite libre Samedi 13 mai, 13h30, 19h00 Musée archéologique Musée archéologique Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France Grézac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine http://www.ville-saintes.fr Ce musée rappelle la grandeur de Mediolanum, la Saintes antique, l’une des plus grandes villes de Gaule romaine. De nombreux objets retrouvés lors des multiples fouilles archéologiques en témoignent. La salle d’exposition, consacrée à la vie quotidienne à Mediolanum, se décline en six thèmes: le décor et la maison, l’alimentation et la vaisselle, la parure et les soins du corps, l’habillement, les jeux et les loisirs et les rites domestiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T13:30:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Crédit photo Ville de Saintes

