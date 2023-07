La Dame à la Capuche par la Compagnie du Hasard Musée archéologique et site gallo-romain des Mazelles Thésée, 16 septembre 2023, Thésée.

La Dame à la Capuche par la Compagnie du Hasard Samedi 16 septembre, 17h00 Musée archéologique et site gallo-romain des Mazelles

Spectacle déambulatoire tout public dès 6 ans !

Pour leur anniversaire de mariage, Diane et Lionel ont choisi de visiter une exposition bien loin de chez eux sur les Vénus et Madones de la préhistoire dont la fameuse Dame à la Capuche. C’est alors que le miroir ingénu du petit visage d’ivoire agit comme le révélateur des frictions du couple qui paraissait modèle…

Texte et mise en scène : Emmanuel faventines

Avec : Emmanuel Faventines, Danièle Marty, Henri Payet

Décors : Michel Druez

Costumes : Léonor Boyot-Gellibert

merci à Sebastien Brossillon & Léo Bénard

Musée archéologique et site gallo-romain des Mazelles Route de Tours 41140 Thésée Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 71 40 20 http://www.tasciaca.com Bâtiment gallo-romain du IIe siècle en état de conservation remarquable, situé à 800m à l’ouest du bourg de Thésée. Ce sont surtout les dimensions de ces bâtiments qui sont impressionnantes. Le bâtiment du nord mesure 48,50m de long, 14m de large et 5,50m de hauteur.

Le musée a été réalisé de 1985 à 1987 a obtenu le label officiel « Musée de France ». En utilisant les éléments provenant des fouilles effectuées de 1960 à 1982, ou des ramassages fortuits sur les territoires de Thésée, Pouillé, Monthou, le musée a pu montrer les différents aspects de la vie et des activités des habitants de Tasciaca, et montrer également les raisons de la prospérité de ce vicus au cours des premiers siècles de notre ère. Ces différents sujets sont traités à l’aide de panneaux thématiques, de collections sous vitrines, de maquettes, et d’une vidéoprojection qui présente l’ensemble du site de l’antique Tasciaca.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Compagnie du Hasard