Son et Lumière Musée archéologique et musée lapidaire, 13 mai 2023, Blois. Son et Lumière Samedi 13 mai, 22h30 Musée archéologique et musée lapidaire Tarif réduit : 9€ par personne (gratuit pour les moins de 18 ans) Dès la tombée de la nuit, dans une mise en scène sonore et visuelle aussi captivante que saisissante de réalisme, « Ainsi Blois vous est conté » révèle les quatre ailes et le génie des grands bâtisseurs du XIIIe au XVIIe siècle. Modélisation 3D précise de la morphologie des façades pour vêtir et animer la diversité architecturale des lieux, musiques remixées, voix spatialisées, vidéo mapping, utilisations de procédés cinématographiques, incrustation de scènes de tournage réelles : les technologies utilisées pour cette scénographie inédite ont permis toutes les excentricités jamais vues à Blois. Musée archéologique et musée lapidaire Château de Blois, Blois, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire http://www.ville-blois.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

