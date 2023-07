À la rencontre de nos ancêtres Musée archéologique du Val d’Oise Guiry-en-Vexin, 16 septembre 2023, Guiry-en-Vexin.

À la rencontre de nos ancêtres 16 et 17 septembre Musée archéologique du Val d’Oise

Remontez le temps grâce à la reconstitution d’un campement préhistorique auquel des démonstrations de gestes et d’artisanats plurimillénaires donneront vie, permettant à chacun de toucher du doigt la vie quotidienne de nos ancêtres.

Avec Inspirations Sauvages et Sapiens Origines

Musée archéologique du Val d'Oise
Place du Château
95450 Guiry-en-Vexin

Créé en 1983, le musée archéologique du Val-d'Oise conserve plus de 35 000 objets. Il en expose 3 000 au fil d'un parcours reliant la Préhistoire à l'époque contemporaine.

Des blocs sculptés du sanctuaire antique de Genainville, reconstruit au milieu du IIe siècle de notre ère, aux statues en béton du pavillon soviétique érigé à Paris en 1937 pour l’Exposition internationale des Arts et Techniques de la Vie Moderne, récemment retrouvées dans une glacière du château de Baillet-en-France, les chefs-d’œuvre foisonnent !

Tout au long de l’année, une programmation riche et variée permet à tous de découvrir et d’apprendre tout en s’amusant : visites, ateliers, conférences… L’exposition temporaire est adaptée à tous les publics, même les plus jeunes.

La Passerelle, de la fouille à l’exposition, née de l’imagination de l’entreprise Le Toucher Minuscule, est un nouvel espace dédié au jeune public. De la recherche à la prospection en passant par la valorisation, tous les maillons de la chaîne archéologique sont reconstitués. Les enfants se mettent tour à tour dans la peau d’un archéologue engagé sur une fouille, d’un chercheur travaillant dans un laboratoire, d’un conservateur de musée commissaire d’exposition. À chaque étape, de multiples observations, analyses et manipulations leur permettent de décrypter un site archéologique du Val-d’Oise.

NOUVEAU ! Notre musée se met au numérique !

Des casques immersifs vous offriront une vue en 360° sur le site de Genainville aujourd’hui, comme si vous y étiez ! Puis vous voyagerez dans le temps et serez transportés 2 000 ans en arrière pour découvrir le site à son apogée, en restitution 3D.

Une table tactile vous permettra de revivre et naviguer dans 60 ans de recherches archéologiques sur ce site, de découvrir la succession d’occupations depuis l’âge du fer à nos jours, de rentrer dans le temple ou le pavillon dans une visite interactive, ou encore de tester vos connaissances avec un quiz ludique. Accès : Paris A86 / A15 Cergy Pontoise / D14 sortie n°17

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Inspirations Sauvages