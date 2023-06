Projection plein air : Alpha I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Musée archéologique du Val d’Oise Guiry-en-Vexin Guiry-en-Vexin Catégories d’Évènement: Guiry-en-Vexin

Val-d'Oise Projection plein air : Alpha I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Musée archéologique du Val d’Oise Guiry-en-Vexin, 2 août 2023, Guiry-en-Vexin. Projection plein air : Alpha I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Mercredi 2 août, 22h00 Musée archéologique du Val d’Oise Entrée libre De juin à septembre, l’Association Écrans VO organise et coordonne les projections en plein air gratuites et ateliers dans le cadre de la manifestation « Hors les murs : cinés d’été » dans tout le Val d’Oise. À 22h : Projection du film Alpha d’Albert Hughes Synopsis : En Europe, il y a 20 000 ans, durant l’ère Paléolithique supérieur, un jeune homme part braver une nature dangereuse et inhospitalière afin de retrouver le chemin de sa tribu. Musée archéologique du Val d’Oise 4 place du Château 95450 Guiry-en-Vexin Guiry-en-Vexin 95450 Val-d’Oise Île-de-France https://www.valdoise.fr/165-le-musee-archelologique.htm Au centre d’un beau village du Vexin français et niché au pied du bois de Morval, le Musée archéologique du Val d’Oise dévoile le patrimoine découvert dans le sous-sol de notre territoire. Avec des collections allant de la géologie jusqu’aux années 1940, le musée révèle les innombrables transformations qui ont marqué l’histoire de cette terre et de ses habitants. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

