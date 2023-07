Ouverture du Musée de la Porte du Croux Musée archéologique du Nivernais – Porte du Croux Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Ouverture du Musée de la Porte du Croux Musée archéologique du Nivernais – Porte du Croux Nevers, 16 septembre 2023, Nevers. Ouverture du Musée de la Porte du Croux 16 et 17 septembre Musée archéologique du Nivernais – Porte du Croux Entrée libre Les 40e journées européennes du patrimoine auront lieu les 16 et 17 septembre 2023 Des objets inattendus et dignes du plus grand intérêt vous attendent dans un écrin médiéval préservé. Installé sur plusieurs niveaux, le musée archéologique, dans un des monuments historiques les plus emblématiques de la ville, la Porte du Croux, offre une possibilité inédite de venir admirer les œuvres remarquables. ENTRÉE GRATUITE Samedi 16 setembre et dimanche 17 septembre 2023 HORAIRES : 14H-18H Musée archéologique du Nivernais – Porte du Croux 13 RUE DE LA PORTE DU CROUX 58000 Nevers Nevers Nièvre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

