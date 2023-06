Bestiaire Merveilleux Musée archéologique du Nivernais – Porte du Croux Nevers, 18 juin 2023, Nevers.

Bestiaire Merveilleux 18 – 25 juin Musée archéologique du Nivernais – Porte du Croux

Des étudiants de l’ESAAB ( École Supérieure d’Arts Appliqués de Bourgogne) en première année de MADE (Métiers d’arts et design) ont visité l’église prieurale Notre-Dame de la Charité-sur-Loire, un véritable joyau d’architecture clunisienne des XIe et XIIe siècles.

Fascinés par son bestiaire exceptionnel taillé dans la pierre, ils ont interprété leurs formes en volumes dans du matériau de récupération (carton), technique simple mais créative, avec l’accompagnement de leur professeur Jean-Luc Diény (professeur d’art et design – ESAAB – Alain Colas).

Ces animaux fantastiques du XIIème siècle, sculptés sur les chapiteaux du chœur et des chapelles du transept, sont souvent plongés dans la pénombre ou parfois inaccessibles aux visiteurs.

Les étudiants ont mieux découvert leur richesse formelle en s’appuyant sur les photos de l’excellent ouvrage: «Notre-Dame de La Charité-sur-Loire, le Décor sculpté intérieur», édité par l’Association des Amis de la Charité-sur-Loire en 2007.

Ce « bestiaire merveilleux » est particulièrement représenté dans la sculpture des chapiteaux conservés au sein du Musée de la Porte du Croux, illustrant la richesse de la représentation animale dans l’art médiéval.

C’est ce travail que vous pouvez aujourd’hui apprécier, dans une exposition collective qui ouvrira ses portes à partir du dimanche 18 juin 2023, jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine.

Musée archéologique du Nivernais – Porte du Croux 13 RUE DE LA PORTE DU CROUX 58000 Nevers

2023-06-18T14:00:00+02:00 – 2023-06-18T18:00:00+02:00

2023-06-25T14:00:00+02:00 – 2023-06-25T18:00:00+02:00

