Paladru Ateliers autour des plantes Musée archéologique du lac de Paladru Paladru, 16 septembre 2023, Paladru. Ateliers autour des plantes 16 et 17 septembre Musée archéologique du lac de Paladru Entrée libre, Accueil en continu du public Démonstration autour des textiles et de la teinture végétale au Néolithique, tissage végétal, empreinte… Musée archéologique du lac de Paladru 51 rue du Musée, 38850 Paladru Paladru 38850 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 56 26 16 16 http://malp.fr Adresse : 51 rue du Musée – Paladru 38850 Villages du lac de Paladru Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

