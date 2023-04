Monuments romains en briques lego® Musée archéologique d’Izernore Izernore Catégories d’Évènement: Ain

Monuments romains en briques lego® Samedi 13 mai, 18h00 Musée archéologique d'Izernore, Izernore. Dans le cadre de l'exposition « Briques à la Gallo-Romaine, architecture antique en briques lego® », les architectes en herbe unissent leur force pour créer, à l'aide de petites briques lego®, des monuments typiques d'une ville romaine (aqueduc, temple, basilique, arc de triomphe, théâtre et cirque). Musée archéologique d'Izernore Place de l'Eglise, 01580 IZERNORE Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 49 20 42 http://www.archeologie-izernore.com Musée de site archéologique transportant 2000 ans en arrière. De belles séries mobilières reprennent vie dans un parcours rythmé par la reconstitution d'ambiances propres à l'univers de l'archéologie.

