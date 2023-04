Soirée enquête / Murder Party : Meurtre sur les fouilles Musée archéologique d’Izernore Izernore Catégories d’Évènement: Ain

Soirée enquête / Murder Party : Meurtre sur les fouilles Musée archéologique d’Izernore, 13 mai 2023, Izernore. Soirée enquête / Murder Party : Meurtre sur les fouilles Samedi 13 mai, 18h00 Musée archéologique d’Izernore Sur inscription, équipes de cinq personnes maximum. Départs échelonnés de 18h à 21h. Izernore, été 1863, les pioches et les pelles exhument les vestiges gallo-romains en différents points de la commune. Une nuit, alors que le brigadier Brossard effectue sa ronde, il découvre le corps sans vie du jeune Victor Corbet sur le site des thermes. Qui a pu commettre un tel crime ? Le temps d’une soirée, menez l’enquête au musée, récoltez les indices et démasquez le coupable !

Suspects et témoins incarnés par la Troupe d’Ize. Musée archéologique d’Izernore Place de l’Eglise, 01580 IZERNORE Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 49 20 42 http://www.archeologie-izernore.com [{« type »: « phone », « value »: « 0474492042 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@archeologie-izernore.com »}] Musée de site archéologique transportant 2000 ans en arrière. De belles séries mobilières reprennent vie dans un parcours rythmé par la reconstitution d’ambiances propres à l’univers de l’archéologie. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

