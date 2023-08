Visite guidée « Le métal dans tous ses états » au musée archéologique de Dijon Musée archéologique Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Visite guidée « Le métal dans tous ses états » au musée archéologique de Dijon Musée archéologique Dijon, 16 septembre 2023, Dijon. Visite guidée « Le métal dans tous ses états » au musée archéologique de Dijon 16 et 17 septembre Musée archéologique Entrée libre La maîtrise du métal a modifié les sociétés humaines, son développement a permis la création de réseaux d’approvisionnement à une échelle européenne, de nouveaux métiers et de nouveaux objets. Le musée archéologique vous accueille pour découvrir un brin de l’histoire des métaux lors d’une visite de 15 minutes organisée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Rendez-vous salle Lebel (2e étage). Musée archéologique 5 rue docteur Maret 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 88 77 https://archeologie.dijon.fr/ Le musée d’archéologie de Dijon propose une présentation de collections préhistoriques, gallo-romaines et médiévales dans l’aile principale de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Bénigne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

