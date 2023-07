Exploration du passé et immersion dans la lutte gréco-romaine Musée archéologique d’Eysses Villeneuve-sur-Lot, 16 septembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Exploration du passé et immersion dans la lutte gréco-romaine 16 et 17 septembre Musée archéologique d’Eysses Gratuit. Entrée libre.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, nous vous proposons une visite guidée du site archéologique et du musée mettant en valeur le mobilier provenant du sanctuaire d’Excisum, l’un des dix plus grands sanctuaires de Gaule ! Plongez dans l’histoire et découvrez les trésors de ce site exceptionnel.

En plus de la visite guidée, vous aurez également l’opportunité d’assister à une démonstration et de vous initier à la lutte gréco-romaine, grâce à la participation de l’association « Avenir Villeneuve Lutte ». Vivez une expérience unique en découvrant cet art martial ancestral et en apprenant ses techniques.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir le patrimoine historique et culturel de notre région tout en vous immergant dans l’excitation de la lutte gréco-romaine. Rejoignez-nous pour une journée riche en découvertes et en sensations fortes.

Musée archéologique d’Eysses Place Saint-Sernin, 47300 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 10 15 48 43 Sur l’emplacement de l’actuel quartier d’Eysses s’élevait au Ier siècle après J.-C. une agglomération prospère : Excisum.

Une salle entière est consacrée aux vestiges du sanctuaire : céramiques, monnaies, statuettes, amphores, artisanat et vie quotidienne.

Une autre salle est réservée à l’abbaye bénédictine d’Eysses et à la création de la bastide de Villeneuve-sur-Lot.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

