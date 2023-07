Concert : « La note antique » Musée archéologique départemental Saint-Bertrand-de-Comminges, 17 septembre 2023, Saint-Bertrand-de-Comminges.

Concert : « La note antique » Dimanche 17 septembre, 16h30 Musée archéologique départemental Gratuit. Entrée libre.

Un concert original proposé par le duo Ougarit où dialoguent instruments antiques et modernes sous le regard des mythes et des dieux.

Rendez-vous le dimanche 17 septembre à 16h30 au musée archéologique de Saint-Bertrand-de-Comminges.

Musée archéologique départemental 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie 05 61 88 31 79 Héritier du « musée de Comminges » inauguré en 1924 à Saint-Bertrand-de-Comminges, le musée archéologique départemental a été créé en 1985 suite à la cession de l’ensemble de ses collections par la société archéologique du Midi de la France au conseil général de la Haute-Garonne, qui était jusqu’alors responsable de l’archéologie locale.

Depuis lors, le musée est chargé de la préservation, de l’étude, de la mise en valeur, de la conservation, de la sécurité et de l’accessibilité des objets provenant des fouilles réalisées entre 1920 et 1969, ainsi que des fouilles plus récentes entreprises à partir de 1985.

Les locaux d’étude et de conservation du Musée archéologique départemental se trouvent dans le bâtiment de « l’ancienne gendarmerie », situé dans la partie haute de Saint-Bertrand-de-Comminges. Le musée abrite un centre de recherche et de ressources archéologiques (c2ra), une bibliothèque spécialisée en histoire ancienne et en archéologie, ainsi qu’une salle d’exposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Nicolas Boscariol