L’égalité Femmes-Hommes, c’est plus qu’un jour ! Musée archéologique départemental, 29 avril 2023, Saint-Bertrand-de-Comminges. L’égalité Femmes-Hommes, c’est plus qu’un jour ! Samedi 29 avril, 15h00 Musée archéologique départemental Sur réservation Samedi 29 avril : L’égalité Femmes-Hommes, c’est plus qu’un jour ! 15h /conférence – Andrea Charignon (doctorante TRACES UMR 5608, Université de Toulouse) L’archéologie du genre au prisme des coutumes funéraires à l’Age du Fer ou Comment les objets liés aux pratiques funéraires nous renseignent sur l’identité des défunts. 16h30 /spectacle « Cléopâtre et Agrippine » du collectif Culture en Mouvements. Dialogue sur le thème du pouvoir des femmes dans l’Antiquité par deux comédiennes interprétant Cléopâtre et Agrippine, deux personnages historiques ayant un lien avec les collections du musée. Musée archéologique départemental rue du musée, saint-bertrand de comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie 05. 61. 88. 31. 79 https://cultures.haute-garonne.fr/musee-archeologique-departemental/ https://www.facebook.com/CulturesHG/ [{« type »: « phone », « value »: « 0561883179 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-archeologique@cd31.fr »}] Etablissement de conservation lié au site de Lugdunum, l’antique chef-lieu de la cité des Convènes, le Musée archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges a été créé en 1985. Parallèlement à ses missions d’étude et de conservation, l’équipe du Musée archéologique départemental accueille les chercheurs, professionnels ou amateurs et poursuit son programme d’expositions temporaires. Le service médiation culturelle accueille toute l’année, sur réservation, des groupes et des scolaires pour diverses prestations (visites guidées, parcours ludiques, ateliers culturels etc.). Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Musée archéologique départemental. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

