Saison 2023 – Musée archéologique départemental Musée archéologique départemental, 22 avril 2023, Saint-Bertrand-de-Comminges.

Saison 2023 – Musée archéologique départemental 22 avril – 30 septembre Musée archéologique départemental Entrée libre, accueil des groupes sur rendez-vous

> Le Trophée augustéen de Saint-Bertrand-de-Comminges

Exceptionnelle composition de mannequins d’armes, de captives et de captifs sculptés en ronde-bosse, le trophée de Saint-Bertrand-de-Comminges fut élevé vers 16 avant notre ère après les victoires d’Auguste sur les Aquitains en Gaule, les Cantabres et les Astures en Espagne. Édifié au moment où l’empereur entreprenait la réorganisation administrative des Gaules, il témoigne de l’un des grands moments de l’histoire des Gaules et de la cité convène.

Les fragments présentés appartiennent à un vaste ensemble qui rassemblait un trophée évoquant la victoire navale d’Auguste à Actium qui, en 31 avant notre ère marqua le début de son principat, et deux trophées terrestres, allégories de provinces qui, vaincues, accédaient à la paix romaine.

> Lugdunum des Convènes. Histoire monumentale d’une ville romaine

Temple, théâtre, marché, thermes font du Lugdunum pyrénéen une petite Rome provinciale. Dans l’Antiquité tardive d’importantes constructions modifient le paysage urbain : enceinte de la ville haute, basilique chrétienne, forum.

Survol des monuments de la ville.

Si la tradition situe la première implantation romaine à Lugdunum en 72 avant notre ère, ce n’est que 50 ans plus tard que l’agglomération, à l’origine un modeste foirail, devint une ville. Ce développement urbain, initié par l’empereur Auguste, se poursuivit durant toute la période romaine.

L’installation en Aquitaine romaine de Wisigoths en 410 ne modifia ni l’organisation administrative existante, ni la vie économique antérieure. A cette époque la ville se dote d’un rempart honorifique en ville haute, d’une église, d’un nouveau forum et d’une basilique en ville basse. Passée en 517 sous l’autorité des Francs, la ville aurait été entièrement détruite en 585. Mais cette fin ne fut pas aussi radicale que ne le disent les textes.

On admet volontiers que le haut Moyen Age ait été marqué par la fin de la ville basse, le repli d’une population en net recul démographique sur la ville haute, le déclin économique et culturel. Mais cette sombre vision tient surtout à l’absence de la documentation archéologique. Au Xème siècle le Comminges fut érigé en comté. Quant à l’Eglise, l’évêché médiéval fut l’héritier direct de la communauté chrétienne antique.

L’exposition présente les données archéologiques les plus récentes. Elle associe pour chacun des monuments une proposition de restitution et un objet emblématique du site.

Musée archéologique départemental rue du musée, saint-bertrand de comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie 05. 61. 88. 31. 79 https://cultures.haute-garonne.fr/musee-archeologique-departemental/ https://www.facebook.com/CulturesHG/ [{« type »: « phone », « value »: « 0561883179 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-archeologique@cd31.fr »}] Etablissement de conservation lié au site de Lugdunum, l’antique chef-lieu de la cité des Convènes, le Musée archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges a été créé en 1985. Parallèlement à ses missions d’étude et de conservation, l’équipe du Musée archéologique départemental accueille les chercheurs, professionnels ou amateurs et poursuit son programme d’expositions temporaires. Le service médiation culturelle accueille toute l’année, sur réservation, des groupes et des scolaires pour diverses prestations (visites guidées, parcours ludiques, ateliers culturels etc.). Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Musée archéologique départemental.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T13:00:00+02:00

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

exposition archéologie

Musée archéologique départemental