Découvrez le territoire des Convènes, des carrières pyrénéennes de marbres jusqu’aux œuvres emblématiques des collections. L’histoire monumentale de la ville romaine n’aura plus de secrets pour vous !

Saint-Bertrand-de-Comminges

Etablissement de conservation lié au site de Lugdunum, l'antique chef-lieu de la cité des Convènes, le Musée archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges a été créé en 1985. Parallèlement à ses missions d'étude et de conservation, l'équipe du Musée archéologique départemental accueille les chercheurs, professionnels ou amateurs et poursuit son programme d'expositions temporaires. Le service médiation culturelle accueille toute l'année, sur réservation, des groupes et des scolaires pour diverses prestations (visites guidées, parcours ludiques, ateliers culturels etc.).

Le Trophée augustéen de Saint-Bertrand-de-Comminges

Exceptionnelle composition de mannequins d’armes, de captives et de captifs sculptés en ronde-bosse, le trophée de Saint-Bertrand-de-Comminges fut élevé vers 16 avant notre ère après les victoires d’Auguste sur les Aquitains en Gaule, les Cantabres et les Astures en Espagne. Édifié au moment où l’empereur entreprenait la réorganisation administrative des Gaules, il témoigne de l’un des grands moments de l’histoire des Gaules et de la cité convène.

Lugdunum des Convènes, histoire monumentale d’une ville romaine

Temple, théâtre, marché, thermes font du Lugdunum pyrénéen une petite Rome provinciale. Dans l’Antiquité tardive d’importantes constructions modifient le paysage urbain : enceinte de la ville haute, basilique chrétienne, forum. Survol des monuments de la ville.

Un site antique dans les carrières de Saint-Béat

Découvrez l’histoire rocambolesque de la redécouverte d’un atelier de marbriers connu sous le nom de « Mailh de las Higuros » et de ses précieux autels votifs.

Jeux et parcours sont proposés gratuitement aux jeunes visiteurs.



