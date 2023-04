visites guidées de la forteresse Musée archéologique départemental, 16 septembre 2023, Jublains.

La forteresse gallo-romaine de Jublains, située en périphérie immédiate de la ville antique, est l’édifice le plus emblématique du site. La fonction exacte de cet ensemble fortifié, édifié en trois étapes, soulève aujourd’hui encore des problèmes d’interprétation.

ACTUALITÉ : Depuis le mois de février 2023, un important chantier de restauration a commencé. La première phase consiste en un nettoyage de la muraille sud avant une étude du bâti puis intervention des maçons. Cette étude permettra d’en savoir davantage sur les techniques de construction et peut-être revoir la datation de ce monument emblématique de Jublains classé au titre des Monuments Historiques en 1840.

Jublains est considéré comme le meilleur et plus vaste témoignage de l'époque gallo-romaine de l'Ouest de la France. Ce site exceptionnel, véritable livre d'histoire antique à ciel ouvert, invite le visiteur à se plonger avec délice et curiosité dans cette période historique dont les traces les plus anciennes découvertes à Jublains datent du 4e siècle avant J.-C. Un territoire, presque équivalent à celui de la Mayenne, est alors occupé par le peuple gaulois des Diablintes. Au cours du 1er siècle après J.-C. est créée sur le site de Jublains une ville nouvelle, Noviodunum, qui devient la capitale gallo-romaine de la cité diablinte. La ville est dotée de monuments publics dignes de son rang de chef-lieu : un temple, un forum, des thermes, un théâtre. Les vestiges de ces édifices et ceux d'une spectaculaire forteresse construite plus tard font le bonheur des visiteurs amoureux d'archéologie et d'histoire. Depuis 1995, le musée archéologique départemental de Jublains, où sont présentées les collections de l'archéologie gallo-romaine en Mayenne et lieu d'accueil réguliers d'expositions temporaires, enrichit la découverte du lieu.

