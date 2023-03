Visite alphabétique Musée archéologique départemental de Jublains Jublains Catégories d’Évènement: Jublains

Visite alphabétique Musée archéologique départemental de Jublains, 13 mai 2023, Jublains. Visite alphabétique Samedi 13 mai, 19h00 Musée archéologique départemental de Jublains La visite dont vous êtes l’acteur : tirez une lettre (au sort ou choix) et découvrez un objet du musée auquel se rapporte cette lettre. A comme aqueduc, B comme biberon, C comme cuir, etc. Une autre manière de voir les collections permanentes de manière ludique en compagnie d’un médiateur. Musée archéologique départemental de Jublains 13 Rue de la Libération 53160 Jublains, Mayenne, Pays de la Loire Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire 02 43 58 13 20 http://www.museedejublains.fr https://www.facebook.com/museedejublains/?pnref=lhc Le musée de Jublains rassemble les collections archéologiques du département. S’appuyant sur un site unique dans l’Ouest de la France, il présente de riches collections qui invitent à découvrir la vie en Mayenne aux époques gauloise et romaine. route de Montsurs Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

